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В Свердловской области из реки извлекли тело утонувшей восьмилетней девочки

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В Артёмовском (Свердловская область) спасатели извлекли из реки Бобровки тело пропавшей накануне восьмилетней девочки.
В Свердловской области из реки извлекли тело утонувшей восьмилетней девочки
  • globallookpress.com

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

О пропаже ребёнка стало известно вечером 19 ноября. Оперуполномоченные ОМВД по Артёмовскому району прибыли на место.

«Силовики вместе со спасателями извлекли тело девочки», — сказано в сообщении пресс-службы мэрии Артёмовского в соцсети «ВКонтакте».

Подробности инцидента не раскрываются.

Ранее сообщалось, что мальчик провалился под лёд в Кандалакшском районе Мурманской области.

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