В Свердловской области из реки извлекли тело утонувшей восьмилетней девочки
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
О пропаже ребёнка стало известно вечером 19 ноября. Оперуполномоченные ОМВД по Артёмовскому району прибыли на место.
«Силовики вместе со спасателями извлекли тело девочки», — сказано в сообщении пресс-службы мэрии Артёмовского в соцсети «ВКонтакте».
Подробности инцидента не раскрываются.
Ранее сообщалось, что мальчик провалился под лёд в Кандалакшском районе Мурманской области.