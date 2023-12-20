Врачи рассказали о сезонном повышении заболеваемости ОРВИ

Доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев и терапевт, аллерголог-иммунолог Ирина Ярцева в беседе с RT рассказали, с чем связан нынешний всплеск простудных заболеваний.

«Сейчас сезон. Сейчас идёт повышение заболеваемости. До каникул всё время будет повышаться. После каникул снизится и потом опять будет повышаться. Но уже с более низкого уровня», — объяснил доктор медицинских наук Малышев.

Схожего мнения придерживается и терапевт Ярцева.

«У нас сезонные ОРВИшные эпидемии проходят в это время ежегодно... Естественно, на каникулах она (заболеваемость. — RT) падает. Люди не ходят на работу, в школы и садики, соответственно, передача друг другу (вируса. — RT) останавливается. Конечно, кто-то может болеть, но гораздо меньше», — отметила собеседница RT.

По её словам, впереди ещё «две волны» заболеваемости. Одна придётся на конец января, а вторая — на март.

Ранее врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал о способах борьбы с коклюшем и вспышками заболеваний в школах.