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Врач Болибок рассказал о способах борьбы с коклюшем

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Анастасия Белоусова
Врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с RT рассказал о способах борьбы с коклюшем и вспышками заболеваний в школах.
Врач Болибок рассказал о способах борьбы с коклюшем
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«Самый радикальный метод — не водить ребёнка в школу. Уйти на карантин заранее. Особенно если ребёнок часто болеет. Другого метода, гарантирующего, чтобы не заразиться, наверное, нет», — отметил доктор.

Он также добавил, что коклюш — управляемая инфекция.

«Надо поднять документы и посмотреть, сделана прививка ребёнку или нет. По календарю прививок нужно повторить эту прививку. У нас ослаб иммунитет. Много детей-мигрантов, которые не привиты вообще. Соответственно, коклюш и распространяется. Особую опасность представляет не столько сам микроб, а токсин, который он распространяет», — сказал Болибок.

Врач уточнил, что коклюш особенно опасен для детей младше четырёх лет.

«В основном погибают непривитые дети до двух лет», — подчеркнул он.

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