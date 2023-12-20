Песков не считает, что Путин жалеет о помиловании Ходорковского 

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, заявил, что не считает, что российский лидер Владимир Путин жалеет о помиловании в 2013 году бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского*.

Песков отметил, что тогда были определённые заверения со стороны Ходорковского и просьба.

По словам представителя Кремля, Путин принял решение о помиловании Ходорковского, исходя из человеческих и гуманитарных соображений.

«Что касается заверений, то все они остались на бумаге, не более того», — заявил Песков.

Он добавил, что «это достаточно красноречиво характеризует» Ходорковского.

Ранее RT выяснил, что Ходорковский непублично возобновил работу общественного движения «Открытая Россия»**.

В 2021 году организация объявила о самоликвидации в связи с признанием нежелательной, при этом её представители заявляли, что Ходорковский не желает подставлять своих соратников под уголовные дела.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 20.05.2022.

** «Общественное сетевое движение «Открытая Россия» (Open Russia Civic Movement, Open Russia) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 26.04.2017.