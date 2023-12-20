Песков не считает, что Путин жалеет о помиловании Ходорковского
- РИА Новости
Песков отметил, что тогда были определённые заверения со стороны Ходорковского и просьба.
По словам представителя Кремля, Путин принял решение о помиловании Ходорковского, исходя из человеческих и гуманитарных соображений.
«Что касается заверений, то все они остались на бумаге, не более того», — заявил Песков.
Он добавил, что «это достаточно красноречиво характеризует» Ходорковского.
Ранее RT выяснил, что Ходорковский непублично возобновил работу общественного движения «Открытая Россия»**.
В 2021 году организация объявила о самоликвидации в связи с признанием нежелательной, при этом её представители заявляли, что Ходорковский не желает подставлять своих соратников под уголовные дела.
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 20.05.2022.
** «Общественное сетевое движение «Открытая Россия» (Open Russia Civic Movement, Open Russia) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 26.04.2017.