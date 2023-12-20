RT в Telegram
Подпишись

Собянин вручил награды коллективу издания «Вечерняя Москва»

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин вручил государственные и городские награды коллективу газеты «Вечерняя Москва».
Собянин вручил награды коллективу издания «Вечерняя Москва»
  • РИА Новости

В частности, он передал генеральному директору АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва» Георгию Рудницкому благодарность президента России коллективу издания.

«Очень значимо, что в год столетия газеты нам вручили такую высокую награду для всего коллектива. Особенно приятно, что наше региональное издание заметно на федеральном уровне и отмечено президентом страны», — заявил Рудницкий.

Заместитель гендиректора «Вечерней Москвы» Владимир Манжула получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а старший обозреватель Ольга Кузьмина и обозреватель Наталия Покровская удостоены звания «Заслуженный журналист России».

Благодарность президента получили специальный корреспондент «Вечерней Москвы» Марьяна Шевцова и главный редактор «Московского журнала» Анна Грушина.

Ранее мэр Казани Ильсур Метшин наградил выдающихся жителей за заслуги перед городом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить