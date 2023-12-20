Собянин вручил награды коллективу издания «Вечерняя Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин вручил государственные и городские награды коллективу газеты «Вечерняя Москва».

В частности, он передал генеральному директору АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва» Георгию Рудницкому благодарность президента России коллективу издания.

«Очень значимо, что в год столетия газеты нам вручили такую высокую награду для всего коллектива. Особенно приятно, что наше региональное издание заметно на федеральном уровне и отмечено президентом страны», — заявил Рудницкий.

Заместитель гендиректора «Вечерней Москвы» Владимир Манжула получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а старший обозреватель Ольга Кузьмина и обозреватель Наталия Покровская удостоены звания «Заслуженный журналист России».

Благодарность президента получили специальный корреспондент «Вечерней Москвы» Марьяна Шевцова и главный редактор «Московского журнала» Анна Грушина.

Ранее мэр Казани Ильсур Метшин наградил выдающихся жителей за заслуги перед городом.