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Власти Казани вручили награды выдающимся жителям

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Мэр Казани Ильсур Метшин наградил выдающихся жителей за заслуги перед городом.
Власти Казани вручили награды выдающимся жителям
  • РИА Новости

Об этом сообщает inkazan.ru.

Почётное звание «Заслуженный врач Республики Татарстан» за заслуги в деле охраны здоровья населения и многолетний добросовестный труд было присвоено врачу-акушеру Людмиле Лобовой.

Председатель Приволжского районного суда Ринат Сафин за плодотворный труд и значительный вклад в укрепление законности и правопорядка был отмечен знаком «За труд и доблесть на благо города Казани».

Также медали, почётные звания и грамоты получили представители различных сфер деятельности города.

Ранее губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов в Салехарде наградил заслуженных ямальцев региональными наградами и вручил государственные награды.

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