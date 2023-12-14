Власти Казани вручили награды выдающимся жителям

Мэр Казани Ильсур Метшин наградил выдающихся жителей за заслуги перед городом.

Об этом сообщает inkazan.ru.

Почётное звание «Заслуженный врач Республики Татарстан» за заслуги в деле охраны здоровья населения и многолетний добросовестный труд было присвоено врачу-акушеру Людмиле Лобовой.

Председатель Приволжского районного суда Ринат Сафин за плодотворный труд и значительный вклад в укрепление законности и правопорядка был отмечен знаком «За труд и доблесть на благо города Казани».

Также медали, почётные звания и грамоты получили представители различных сфер деятельности города.

Ранее губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов в Салехарде наградил заслуженных ямальцев региональными наградами и вручил государственные награды.