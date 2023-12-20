Японская Bridgestone решила продать свои российские активы холдингу S8 Capital
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Об этом говорится в заявлении на сайте компании.
«Bridgestone Europe NV/SA объявила о продаже своих российских активов российской диверсифицированной холдинговой компании S8 Capital», — сообщается в документе.
Отмечается, что соглашение включает завод по производству шин в Ульяновске и офис продаж и маркетинга в Москве.
15 декабря Министерство экономики Японии ввело санкции в отношении 57 организаций из России, двух из ОАЭ, одной из Сирии и ещё двух из Узбекистана.
Кроме того, МИД Японии опубликовал список из 43 российских организаций и одной компании из Объединённых Арабских Эмиратов, активы которых подлежат заморозке.