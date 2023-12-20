В Тюменской области из окна многоэтажки выпал человек

В Тобольске Тюменской области из окна многоэтажного дома выпал человек.

Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

Инцидент произошёл 19 декабря.

«Медики констатировали смерть пациента», — приводит сообщение URA.RU.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки по факту падения девочки из окна школы в Москве.

В ноябре сообщалось, что ребёнок, который выпал из окна 18-го этажа одного из многоквартирных домов в Ленинском районе Новосибирска, выжил.