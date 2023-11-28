Бастрыкин запросил доклад по факту падения девочки из окна школы в Москве
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба ведомства.
«Глава СК России запросил доклад о ходе проверки по факту инцидента в одной из московских школ», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ход проверки по факту инцидента поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
Ранее стало известно, что в центре Москвы ученица во время игры выпала из окна школы.
Ребёнок был госпитализирован. В настоящее время её жизни ничего не угрожает.