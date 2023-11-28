Бастрыкин запросил доклад по факту падения девочки из окна школы в Москве

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки по факту падения девочки из окна школы в Москве.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

«Глава СК России запросил доклад о ходе проверки по факту инцидента в одной из московских школ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ход проверки по факту инцидента поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее стало известно, что в центре Москвы ученица во время игры выпала из окна школы.

Ребёнок был госпитализирован. В настоящее время её жизни ничего не угрожает.