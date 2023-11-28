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В Москве девочка выпала из окна во время игры в школе

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В центре Москвы ученица во время игры выпала из окна школы.
В Москве девочка выпала из окна во время игры в школе
  • РИА Новости

Как уточняется в Telegram-канале столичного главка СК России, инцидент произошёл 24 ноября.

Ребёнок был госпитализирован. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.

По факту происшествия проводится доследственная проверка.

Директор школы Сергей Мешков заявил Агентству городских новостей «Москва», что учебное заведение предоставило правоохранительным органам видеозапись инцидента с девочкой. Отмечается, что ребёнок упал из окна на первом этаже.

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