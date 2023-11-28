В Москве девочка выпала из окна во время игры в школе
- РИА Новости
Как уточняется в Telegram-канале столичного главка СК России, инцидент произошёл 24 ноября.
Ребёнок был госпитализирован. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.
По факту происшествия проводится доследственная проверка.
Директор школы Сергей Мешков заявил Агентству городских новостей «Москва», что учебное заведение предоставило правоохранительным органам видеозапись инцидента с девочкой. Отмечается, что ребёнок упал из окна на первом этаже.