Опубликована одна из последних шифровок спецслужб СССР о планах атаки Германии
Шифровку об этом, поступившую тогда в Москву из Ленинграда, впервые опубликовала Президентская библиотека.
Таким образом, на её сайте размещена фотокопия хранящейся в Центральном архиве ФСБ России расшифрованной телеграммы начальника Управления Народного комиссариата госбезопасности СССР по Ленинградской области Павла Куприна главе НКГБ Всеволоду Меркулову «об отзыве до 22 июня немецкой фирмой СФГ своих специалистов из Ленинграда и начале военных действий в ближайшие дни».
18 декабря сообщалось, что ФСБ России рассекретила документы о преступлениях немецко-фашистских оккупантов и их пособников на территории Харьковской области в годы Великой Отечественной войны.