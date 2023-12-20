Путин: Киев при поддержке зарубежных спецслужб открыто встал на путь террора

Российский президент Владимир Путин в поздравлении по случаю Дня работника органов безопасности заявил, что Киев при поддержке спецслужб Запада открыто встал на путь государственного террора.

В своём видеообращении, опубликованном на сайте Кремля, он отметил, что Киев при прямой поддержке спецслужб Запада открыто встал на путь террористических методов и фактически государственного терроризма.

Путин уточнил, что речь идёт о диверсиях против гражданских объектов, транспортной и энергетической инфраструктуры, а также террористических актах в отношении мирных граждан, представителей органов власти и общественных деятелей.

В октябре глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в городе Запорожье, который находится под контролем украинских сил, «царит атмосфера террора».

9 ноября постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что с 2022 года Киев разрушил 3,5 тыс. объектов гражданской инфраструктуры.