RT в Telegram
Подпишись

Путин: Киев при поддержке зарубежных спецслужб открыто встал на путь террора

Короткая ссылка
Российский президент Владимир Путин в поздравлении по случаю Дня работника органов безопасности заявил, что Киев при поддержке спецслужб Запада открыто встал на путь государственного террора.

В своём видеообращении, опубликованном на сайте Кремля, он отметил, что Киев при прямой поддержке спецслужб Запада открыто встал на путь террористических методов и фактически государственного терроризма.

Путин уточнил, что речь идёт о диверсиях против гражданских объектов, транспортной и энергетической инфраструктуры, а также террористических актах в отношении мирных граждан, представителей органов власти и общественных деятелей.

В октябре глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в городе Запорожье, который находится под контролем украинских сил, «царит атмосфера террора».

9 ноября постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что с 2022 года Киев разрушил 3,5 тыс. объектов гражданской инфраструктуры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить