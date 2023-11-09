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Небензя: Киев с 2022 года разрушил 3,5 тысячи объектов гражданской инфраструктуры

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Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что с 2022 года Киев разрушил 3,5 тыс. объектов гражданской инфраструктуры.

Также, по его словам, в результате ударов ВСУ были повреждены более 16 тыс. жилых домостроений. 

«Всего с февраля 2022 года только территория ДНР подвергалась артиллерийским и ракетным ударам ВСУ более 25 тыс. раз», — цитирует постпреда РИА Новости.

Кроме того, Небензя подчеркнул, что террор против мирного населения Донбасса начался с мая 2014 года.

Также Небензя заявил, что Украина в очередной раз нарушила нормы гуманитарного права, когда нанесла удар по Донецку 7 ноября. 

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