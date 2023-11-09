Небензя: Киев с 2022 года разрушил 3,5 тысячи объектов гражданской инфраструктуры
Также, по его словам, в результате ударов ВСУ были повреждены более 16 тыс. жилых домостроений.
«Всего с февраля 2022 года только территория ДНР подвергалась артиллерийским и ракетным ударам ВСУ более 25 тыс. раз», — цитирует постпреда РИА Новости.
Кроме того, Небензя подчеркнул, что террор против мирного населения Донбасса начался с мая 2014 года.
Также Небензя заявил, что Украина в очередной раз нарушила нормы гуманитарного права, когда нанесла удар по Донецку 7 ноября.