Узнать больше

Рогов: в городе Запорожье царит атмосфера украинского террора

Короткая ссылка
В городе Запорожье, который находится под контролем украинских сил, «царит атмосфера террора», заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов: в городе Запорожье царит атмосфера украинского террора
  • РИА Новости

Он напомнил, что 14 октября 1943 года завершилась Запорожская фронтовая наступательная операция советских войск.

Сегодня же киевский режим «запрещает местным жителям праздновать день освобождения города», уверен Рогов.

«В городе царит атмосфера террора, запугивания, проверок, обысков на улицах, насильственная мобилизация. Люди ждут прихода российской армии и освобождения», — сказал он РИА Новости.

Губернатор региона Евгений Балицкий отмечал, что российская сторона полностью владеет информацией о ситуации в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить