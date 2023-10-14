В городе Запорожье, который находится под контролем украинских сил, «царит атмосфера террора», заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он напомнил, что 14 октября 1943 года завершилась Запорожская фронтовая наступательная операция советских войск.

Сегодня же киевский режим «запрещает местным жителям праздновать день освобождения города», уверен Рогов.

«В городе царит атмосфера террора, запугивания, проверок, обысков на улицах, насильственная мобилизация. Люди ждут прихода российской армии и освобождения», — сказал он РИА Новости.

Губернатор региона Евгений Балицкий отмечал, что российская сторона полностью владеет информацией о ситуации в подконтрольном Киеву городе Запорожье.