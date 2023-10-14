Рогов: в городе Запорожье царит атмосфера украинского террора
- РИА Новости
Он напомнил, что 14 октября 1943 года завершилась Запорожская фронтовая наступательная операция советских войск.
Сегодня же киевский режим «запрещает местным жителям праздновать день освобождения города», уверен Рогов.
«В городе царит атмосфера террора, запугивания, проверок, обысков на улицах, насильственная мобилизация. Люди ждут прихода российской армии и освобождения», — сказал он РИА Новости.
Губернатор региона Евгений Балицкий отмечал, что российская сторона полностью владеет информацией о ситуации в подконтрольном Киеву городе Запорожье.