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Путин: спецслужбы многое сделали для контрразведывательного обеспечения СВО

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Спецслужбы России многое сделали за 2023 год для контрразведывательного обеспечения СВО, отметил российский лидер Владимир Путин в своём поздравлении по случаю Дня работника органов безопасности.

Видеообращение президента опубликовано на сайте Кремля. 

«За последний год многое сделано для контрразведывательного обеспечения специальной военной операции, для защиты жизни и безопасности наших граждан в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях», — сказал Путин.

Он также заявил, что спецслужбы России действуют грамотно в настоящее время, когда страна сталкивается с серьёзными вызовами.

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