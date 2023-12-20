Путин: спецслужбы России действуют грамотно и оперативно при серьёзных вызовах
Обращение главы государства опубликовано на сайте Кремля.
«Сегодня, когда мы сталкиваемся с серьёзными вызовами, личный состав специальных служб действует грамотно и оперативно», — отметил Путин.
Кроме того, он поблагодарил сотрудников ФСБ, СВР, ФСО и Главного управления специальных программ за высокий профессионализм в ходе выполнения поставленных задач, смелость и решительность, а также за чёткую и слаженную работу.
Президент в своём поздравлении призвал сотрудников соответствующих ведомств пресекать попытки дестабилизировать ситуацию в России.