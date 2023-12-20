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Путин: спецслужбы России действуют грамотно и оперативно при серьёзных вызовах

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Российский лидер Владимир Путин в видеообращении в День работника органов безопасности заявил, что спецслужбы России действуют грамотно в настоящее время, когда страна сталкивается с серьёзными вызовами.

Обращение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

«Сегодня, когда мы сталкиваемся с серьёзными вызовами, личный состав специальных служб действует грамотно и оперативно», — отметил Путин.

Кроме того, он поблагодарил сотрудников ФСБ, СВР, ФСО и Главного управления специальных программ за высокий профессионализм в ходе выполнения поставленных задач, смелость и решительность, а также за чёткую и слаженную работу.

Президент в своём поздравлении призвал сотрудников соответствующих ведомств пресекать попытки дестабилизировать ситуацию в России.

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