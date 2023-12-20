Путин призвал пресекать попытки дестабилизировать ситуацию в России
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Должны жёстко пресекаться попытки зарубежных спецслужб дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в России, подорвать гражданский мир и межнациональное согласие», — указал российский лидер.
Вместе с этим Путин призвал органы безопасности страны пресекать попытки других государств вмешиваться во внутренние дела России, а также не позволять им нарушать суверенное, незыблемое право россиян самим определять своё будущее.
Ранее Путин заявил, что любые попытки нарушить согласие в стране — это предательство.