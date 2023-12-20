RT в Telegram
Подпишись

Путин призвал пресекать попытки дестабилизировать ситуацию в России

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин в своём поздравлении по случаю Дня работника органов безопасности призвал сотрудников соответствующих ведомств пресекать попытки дестабилизировать ситуацию в России.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Должны жёстко пресекаться попытки зарубежных спецслужб дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в России, подорвать гражданский мир и межнациональное согласие», — указал российский лидер.

Вместе с этим Путин призвал органы безопасности страны пресекать попытки других государств вмешиваться во внутренние дела России, а также не позволять им нарушать суверенное, незыблемое право россиян самим определять своё будущее.

Ранее Путин заявил, что любые попытки нарушить согласие в стране — это предательство.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить