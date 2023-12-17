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Путин: любые попытки нарушить согласие в стране — это предательство

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Любые попытки нарушить межнациональное согласие в России — это предательство и преступление против страны. С таким заявлением выступил 17 декабря на XXI съезде партии «Единая Россия» глава государства Владимир Путин.
Путин: любые попытки нарушить согласие в стране — это предательство
  • РИА Новости

По его словам, единственным источником власти в стране был и будет народ России, и его суверенное право определять своё будущее будет защищаться от любого вмешательства извне. Путин добавил, что российское государство останется суверенным, а значит — подлинно народным.

Другой темой выступления президента России стали исторические задачи, которые стоят перед страной. Говоря об этом, Путин заявил, что их решение требует консолидации патриотических сил.

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