Путин: любые попытки нарушить согласие в стране — это предательство

Любые попытки нарушить межнациональное согласие в России — это предательство и преступление против страны. С таким заявлением выступил 17 декабря на XXI съезде партии «Единая Россия» глава государства Владимир Путин.

По его словам, единственным источником власти в стране был и будет народ России, и его суверенное право определять своё будущее будет защищаться от любого вмешательства извне. Путин добавил, что российское государство останется суверенным, а значит — подлинно народным.

Другой темой выступления президента России стали исторические задачи, которые стоят перед страной. Говоря об этом, Путин заявил, что их решение требует консолидации патриотических сил.