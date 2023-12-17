Путин: любые попытки нарушить согласие в стране — это предательство
- РИА Новости
По его словам, единственным источником власти в стране был и будет народ России, и его суверенное право определять своё будущее будет защищаться от любого вмешательства извне. Путин добавил, что российское государство останется суверенным, а значит — подлинно народным.
Другой темой выступления президента России стали исторические задачи, которые стоят перед страной. Говоря об этом, Путин заявил, что их решение требует консолидации патриотических сил.