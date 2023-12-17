RT в Telegram
Подпишись

Путин: исторические задачи России требуют консолидации патриотических сил

Короткая ссылка
Масштаб исторических задач, которые стоят перед Россией, требует объединения усилий, консолидации всех патриотических сил. Об этом заявил глава государства Владимир Путин.
Путин: исторические задачи России требуют консолидации патриотических сил
  • РИА Новости

Выступая 17 декабря на XXI съезде партии «Единая Россия», Путин подчеркнул, что перед российским обществом стоят исторические задачи, масштаб которых требует объединения усилий.

Глава государства добавил, что для «Единой России» и её сторонников, которые представляют всё многонациональное общество страны, все социальные слои и профессиональные группы, это в первую очередь подразумевает напряжённую работу, а также готовность двигаться вперёд.

Другой темой выступления главы государства стала агрессия коллективного Запада. По словам Путина, недружественные государства рассчитывали разрушить российскую государственную систему.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить