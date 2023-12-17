Путин: исторические задачи России требуют консолидации патриотических сил

Масштаб исторических задач, которые стоят перед Россией, требует объединения усилий, консолидации всех патриотических сил. Об этом заявил глава государства Владимир Путин.

Выступая 17 декабря на XXI съезде партии «Единая Россия», Путин подчеркнул, что перед российским обществом стоят исторические задачи, масштаб которых требует объединения усилий.

Глава государства добавил, что для «Единой России» и её сторонников, которые представляют всё многонациональное общество страны, все социальные слои и профессиональные группы, это в первую очередь подразумевает напряжённую работу, а также готовность двигаться вперёд.

Другой темой выступления главы государства стала агрессия коллективного Запада. По словам Путина, недружественные государства рассчитывали разрушить российскую государственную систему.