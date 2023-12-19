Юрист Градсков рассказал об особенностях аренды недвижимости на праздники

Партнёр юридической компании GAP Дмитрий Градсков прокомментировал особенности аренды недвижимости в праздничные дни.

Как отметил специалист в беседе с газетой «Известия», чаще всего снимающий жильё сталкивается с изменением цены аренды. Поэтому, по мнению эксперта, это должно быть явно прописано в договоре.

«Также в праздничные дни могут существовать ограничения или запреты на проведение шумных мероприятий или использование помещения для определённых целей, чтобы не нарушать общественный порядок и права других арендаторов», — добавил Градсков.

Юрист обратил внимание и на тот факт, что праздничные дни могут иметь особые условия для расторжения договора аренды.

«Важно обратиться к конкретному договору аренды и проконсультироваться с юристом или специалистом по недвижимости для получения точной информации о возможных особенностях при аренде недвижимости в праздничные дни», — заключил Градсков.

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