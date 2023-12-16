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Юрист Капштык напомнил о правилах запуска салютов и петард

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Юрист Юрий Капштык заявил, что салюты и петарды можно запускать с 07:00 до 23:00 с учётом ограничений по местам запуска.
Юрист Капштык напомнил о правилах запуска салютов и петард
  • Gettyimages.ru

«Нельзя запускать салюты в крытых помещениях, но можно использовать бенгальские огни. Даже если и очень хочется, нельзя также запускать салюты с крыш, балконов, на сцене, на стадионах, спортивных площадках, во время массовых мероприятий, шествий, пикетов, демонстраций», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

Также запрет действует на территории особо ценных объектов и объектов, отнесённых к категории пожароопасных.

Как напомнил Капштык, за нарушение правил предусмотрена ответственность, в том числе по статьям о мелком хулиганстве и нарушении правил пожарной безопасности.

Ранее советник начальника ГКУ МО «Мособлпожспас», заслуженный спасатель России Игорь Томчук в беседе с сайтом kp.ru рассказал о наиболее частых причинах ЧП в новогодние праздники.

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