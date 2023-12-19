RT в Telegram
Подпишись

В Свердловской области врачи получат губернаторские премии

Короткая ссылка
В Свердловской области 66 врачей получат премии губернатора в сфере здравоохранения.
В Свердловской области врачи получат губернаторские премии
  • Gettyimages.ru
  • © RunPhoto

Об этом сообщает tagilcity.ru.

Отмечается, что к поощрению представлены медицинские работники из 19 муниципалитетов области.

В том числе 22 специалиста получат премии I степени (270 тыс. рублей), ещё 22 медработника — премии II степени (220 тыс. рублей) и ещё 22 человека — премии III степени (160 тыс. рублей).

Ранее заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова заявила, что в регионе с начала 2023 года врачи провели около 90 тыс. телемедицинских консультаций с беременными женщинами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить