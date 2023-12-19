В Свердловской области врачи получат губернаторские премии

В Свердловской области 66 врачей получат премии губернатора в сфере здравоохранения.

Об этом сообщает tagilcity.ru.

Отмечается, что к поощрению представлены медицинские работники из 19 муниципалитетов области.

В том числе 22 специалиста получат премии I степени (270 тыс. рублей), ещё 22 медработника — премии II степени (220 тыс. рублей) и ещё 22 человека — премии III степени (160 тыс. рублей).

Ранее заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова заявила, что в регионе с начала 2023 года врачи провели около 90 тыс. телемедицинских консультаций с беременными женщинами.