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Путин заявил, что вся Россия гордится своими бойцами

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Все россияне гордятся бойцами, которые участвуют в спецоперации на Украине, заявил российский президент Владимир Путин на церемонии вручения наград Героям России.
Путин заявил, что вся Россия гордится своими бойцами
  • AP
  • © Mikhail Klimentyev, Sputnik

«Вся наша страна, все наши граждане гордятся вами и верят в вас. Вам приходится действовать в сложной боевой обстановке, преодолевать серьёзные испытания», — сказал он.

Глава государства поблагодарил бойцов за безупречную воинскую службу, за верность воинскому долгу.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ не смогли преодолеть тактическую зону обороны войск России.

Как отметил Путин, в зоне СВО противник несёт тяжёлые потери и в значительной степени растратил резервы, пытаясь «показать своим реальным хозяевам хоть какой-то результат своего распиаренного так называемого контрнаступления».

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