Врач Чуланов напомнил об опасности перенесённой на ногах простуды
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Даже при незначительных признаках воспаления верхних дыхательных путей рекомендуется остаться дома, поделился врач в интервью газете «Известия».
Он напомнил, что во время болезни все системы организма работают в режиме повышенной нагрузки.
«Если человек переносит болезнь на ногах, физическая нагрузка заставляет сердце и другие органы работать на износ, а если к этому ещё присоединяются стрессы на работе, то возможны и более серьёзные последствия», — отметил Чуланов.
Он также сообщил, что один заболевший может инфицировать до 22 человек, в зависимости от возбудителя болезни, и посоветовал людям с признаками ОРВИ оставаться дома.
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