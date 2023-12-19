Врач Чуланов напомнил об опасности перенесённой на ногах простуды

Главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов заявил, что люди, которые переносят грипп или ОРВИ на ногах, рискуют своим здоровьем.

Даже при незначительных признаках воспаления верхних дыхательных путей рекомендуется остаться дома, поделился врач в интервью газете «Известия».

Он напомнил, что во время болезни все системы организма работают в режиме повышенной нагрузки.

«Если человек переносит болезнь на ногах, физическая нагрузка заставляет сердце и другие органы работать на износ, а если к этому ещё присоединяются стрессы на работе, то возможны и более серьёзные последствия», — отметил Чуланов.

Он также сообщил, что один заболевший может инфицировать до 22 человек, в зависимости от возбудителя болезни, и посоветовал людям с признаками ОРВИ оставаться дома.

Ранее сотрудник Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина в беседе с радио «Комсомольская правда» высказалась о магнитных бурях. По её словам, их влияние на самочувствие людей не доказано.