Аэропорт Жуковский возобновил работу после временных ограничений
Штатная работа аэропорта Жуковский возобновлена после введения временных ограничений. Об этом заявили в пресс-службе аэропорта.
- Gettyimages.ru
- © Kathrin Ziegler
По данным агентства городских новостей «Москва», Жуковский работает в штатном режиме с 14:00 мск.
Ранее Домодедово и Внуково ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов.
Спустя время московские аэропорты сняли ограничения.
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