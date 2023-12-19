Аэропорт Жуковский возобновил работу после временных ограничений

Штатная работа аэропорта Жуковский возобновлена после введения временных ограничений. Об этом заявили в пресс-службе аэропорта.

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По данным агентства городских новостей «Москва», Жуковский работает в штатном режиме с 14:00 мск. Ранее Домодедово и Внуково ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Спустя время московские аэропорты сняли ограничения.