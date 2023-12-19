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Аэропорт Жуковский возобновил работу после временных ограничений

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Штатная работа аэропорта Жуковский возобновлена после введения временных ограничений. Об этом заявили в пресс-службе аэропорта.
Аэропорт Жуковский возобновил работу после временных ограничений
  • Gettyimages.ru
  • © Kathrin Ziegler

По данным агентства городских новостей «Москва», Жуковский работает в штатном режиме с 14:00 мск.

Ранее Домодедово и Внуково ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов.

Спустя время московские аэропорты сняли ограничения.

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