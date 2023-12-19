Аэропорт Домодедово временно ограничил приём и выпуск самолётов

Московский аэропорт Домодедово ввёл временные ограничения на приём и выпуск самолётов.

Об этом информирует пресс-служба воздушной гавани.

«В аэропорту Домодедово были введены временные ограничения на приём и вылет воздушных судов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что шесть бортов перенаправлены на западные аэродромы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотника в Одинцовском городском округе. Дрон направлялся в сторону Москвы.

Аэропорт Внуково также временно ограничил приём и выпуск самолётов.