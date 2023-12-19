Аэропорт Домодедово возобновил работу на приём и вылет самолётов
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Об этом информирует пресс-служба воздушной гавани.
«Обслуживание рейсов в аэропорту Домодедово идёт в штатном режиме», — говорится в сообщении.
Ранее Домодедово ввёл временные ограничения на приём и выпуск самолётов.
19 декабря мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотника в Одинцовском городском округе. Дрон направлялся в сторону Москвы.