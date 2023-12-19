RT в Telegram
Подпишись

Аэропорт Домодедово возобновил работу на приём и вылет самолётов

Короткая ссылка
Московский аэропорт Домодедово возобновил работу в штатном режиме.
Аэропорт Домодедово возобновил работу на приём и вылет самолётов
  • globallookpress.com
  • © Victor Dmitriev

Об этом информирует пресс-служба воздушной гавани.

«Обслуживание рейсов в аэропорту Домодедово идёт в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Ранее Домодедово ввёл временные ограничения на приём и выпуск самолётов.

19 декабря мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотника в Одинцовском городском округе. Дрон направлялся в сторону Москвы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить