Аэропорт Домодедово возобновил работу на приём и вылет самолётов

Московский аэропорт Домодедово возобновил работу в штатном режиме.

Об этом информирует пресс-служба воздушной гавани.

«Обслуживание рейсов в аэропорту Домодедово идёт в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Ранее Домодедово ввёл временные ограничения на приём и выпуск самолётов.

19 декабря мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотника в Одинцовском городском округе. Дрон направлялся в сторону Москвы.