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Технополис «Москва» занял первую строчку рейтинга особых экономических зон России

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Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что технополис «Москва» возглавил Национальный рейтинг инвестиционной привлекательности особых экономических зон (ОЭЗ) России.
Технополис «Москва» занял первую строчку рейтинга особых экономических зон России

Об этом сообщает НСН.

Как отметил чиновник, ОЭЗ технико-внедренческого типа специализируются на развитии инноваций, создании и реализации научно-технической продукции и её доведении до промышленного использования.

«На этом сосредоточена деятельность предприятий ОЭЗ «Технополис Москва», поэтому она становится ключевым центром высокотехнологичной промышленности столицы. Эксперты при составлении рейтинга высоко оценили динамику её развития, широкий набор мер поддержки и сервисов, которые способствуют быстрому росту компаний», — сказал Ефимов.

Он также подчеркнул, что объём инвестиций резидентов столичной ОЭЗ за январь — сентябрь 2023 года достиг почти 35 млрд рублей. За этот же период было создано свыше 2 тыс. рабочих мест.

Ранее сообщалось, что столичный производитель электрооборудования удостоился профессиональной премии в области интернета вещей (IoT) и смежных технологий IoT Awards 2023.

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