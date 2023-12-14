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Московская компания получила премию в области интернета вещей

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Столичный производитель электрооборудования удостоился профессиональной премии в области интернета вещей (IoT) и смежных технологий IoT Awards 2023.
Московская компания получила премию в области интернета вещей
  • Gettyimages.ru

Организатором премии выступила Ассоциация интернета вещей при поддержке Министерства промышленности и торговли России, передаёт телеканал «360».

Всего на премию было подано 28 заявок, большинство из них — в номинации «Умный город и энергетика».

«Так, линейка оборудования компании «АТБ Электроника» удостоилась победы в профессиональной премии IoT Awards 2023 в номинации «Отечественная электроника для IoT», — прокомментировал министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

В производственную линейку компании входят базовые станции, модемы, разнообразные датчики и трекеры, предназначенные для работы в промышленных условиях с применением беспроводных технологий.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что предприятия особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» за январь — июнь 2023 года выпустили продукцию на 40,5 млрд рублей.

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