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Путин ввёл уголовную ответственность за повторный пронос телефона в тюрьму

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Российский президент Владимир Путин подписал закон, который устанавливает уголовную ответственность за повторную передачу телефона заключённым.
Путин ввёл уголовную ответственность за повторный пронос телефона в тюрьму
  • globallookpress.com

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Этот закон вносит изменения в Уголовный кодекс России. Теперь за такое нарушение вводится уголовная ответственность со штрафом в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей (либо в размере заработной платы или другого дохода заключённого за период от одного года до двух лет).

Также за повторный пронос телефона могут быть назначены принудительные работы на срок до двух лет либо лишение свободы на такой же срок.

В мае кабмин России поддержал проект об увеличении штрафов за передачу телефонов в тюрьмы.

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