Кабмин России поддержал проект об увеличении штрафов за передачу телефонов в тюрьмы

Глава комитета Государственной думы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что российское правительство дало положительный отзыв на законопроект об ужесточении административной ответственности за передачу средств мобильной связи в колонии и тюрьмы.

«Правительство России официально поддержало мою инициативу об усилении административной ответственности за передачу средств мобильной связи в места лишения свободы», — написал он в своём Telegram.

По его словам, теперь в случае прохождения всех процедур и принятия документа в действующей редакции ст. 19.12 КоАП появится новая специальная часть.

Ранее сообщалось, что правительство России поддержало законопроект о лишении свободы за повторную передачу мобильных телефонов в колонии и тюрьмы.