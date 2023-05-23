Кабмин России поддержал проект об увеличении штрафов за передачу телефонов в тюрьмы
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«Правительство России официально поддержало мою инициативу об усилении административной ответственности за передачу средств мобильной связи в места лишения свободы», — написал он в своём Telegram.
По его словам, теперь в случае прохождения всех процедур и принятия документа в действующей редакции ст. 19.12 КоАП появится новая специальная часть.
Ранее сообщалось, что правительство России поддержало законопроект о лишении свободы за повторную передачу мобильных телефонов в колонии и тюрьмы.