На ВДНХ заработала тематическая программа «Новый год в Москве»

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал о мероприятиях программы «Новый год в Москве», открывшейся на ВДНХ в рамках международной выставки-форума «Россия».

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

«Приглашаем всех на концерты, встречи со звёздами, театральные представления и мастер-классы в пространстве Москвы в павильоне № 75 на ВДНХ», — написал мэр.

Отмечается, что праздничная программа продлится до 14 января 2024 года.

Посетителей ждут встречи с хореографом Егором Дружининым, олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Аделиной Сотниковой, а также актёрами московских театров.

Ранее сообщалось, что в Коломенской картинной галерее «Дом Озерова» 21 декабря начнёт работу выставка «Европейская живопись XVII—XVIII веков».