Выставка «Европейская живопись XVII—XVIII веков» пройдёт в Коломне

В Коломенской картинной галерее «Дом Озерова» 21 декабря начнёт работу выставка «Европейская живопись XVII—XVIII веков».

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и туризма региона.

На экспозиции посетители смогут увидеть более 30 картин таких художников, как Балтазар ван дер Аст, Виллем ван Алст, Ян ван Кессель, Абрахам ван Бейерен и Франс Снайдерс.

«В интерпретации голландских и фламандских мастеров, а также их немецких, французских, итальянских последователей натюрмортные композиции развивались от простых постановок отдельных предметов до роскошных многоуровневых барочных конструкций с бархатными драпировками и богатыми предметами мебели», — рассказали в ведомстве.

Информацию о времени работы выставки можно найти на официальном сайте коломенского музея.

Ранее сообщалось, что Третьяковская галерея откроет шесть крупных выставок в Москве в 2024 году.