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Третьяковская галерея откроет шесть крупных выставок в Москве в 2024 году

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Третьяковская галерея откроет шесть крупных выставочных проектов в Москве в 2024 году.
Третьяковская галерея откроет шесть крупных выставок в Москве в 2024 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Минкультуры.

В частности, весной в столице представят собрание Музея русского искусства в Ереване.

Осенью в Новой Третьяковке начнёт работу выставка «Васнецовы. Связь поколений», а в корпусе на Кадашёвской набережной — проект «Передвижники».

Выставка «Неожиданная Третьяковка» будет посвящена фильмам и мультфильмам, эскизы которых хранятся в собрании галереи.

Ещё один крупный проект — «Адепты красного. Филипп Малявин & Абрам Архипов». Также в Западном крыле Новой Третьяковки пройдёт выставка «Россия глазами Третьяковской галереи».

Ранее сообщалось, что в Новой Третьяковке начала работу выставка Музея музыки «Сергей Рахманинов: «Я — русский композитор».

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