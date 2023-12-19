В ВСС рассказали о расширении спектра медуслуг по ОМС в 2024 году
Так, увеличены средние нормативы объёма медицинской реабилитации в амбулаторных условиях в программе госгарантий — на 5,5%, поделился эксперт в беседе с «Российской газетой».
Помимо этого, объёмы экстракорпорального оплодотворения для бесплодных семейных пар вырастут на 2,6%. Всего в 2024 году планируется провести около 90 тыс. циклов процедуры ЭКО. Вводятся и дополнительные критерии качества этой услуги, отметил Кузнецов.
Кроме прочего, для онкологических больных на 8,3% увеличатся объёмы госпитальной медпомощи и на 7,4% — помощи, предоставляемой в дневных стационарах.
Также в следующем году медицинская помощь станет доступнее пациентам с гепатитом С. Включена в программу ОМС и медико-психологическая помощь, широко анонсированная в 2023 году, добавил эксперт.
Ранее председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин в беседе с сайтом kp.ru раскрыл перспективы цифровой трансформации системы обязательного медицинского страхования в России. По его словам, цифровой полис уже запросили более 50 млн россиян.