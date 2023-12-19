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В ГД внесли проект об исполнении постановления суда об освобождении по болезни

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Верховый суд внёс в Государственную думу законопроект, по которому постановление суда об освобождении осуждённого из-за болезни подлежит немедленному исполнению.

Об этом свидетельствуют данные электронной базы Госдумы.

«Постановление суда в части освобождения осуждённого от отбывания наказания в связи с болезнью... подлежит немедленному исполнению», — сказано в документе.

В пояснительной записке сказано, что так как на постановление суда, которым принято решение об освобождении, могут быть поданы апелляционные жалоба или представление, это постановление вступает в законную силу и обращается к исполнению по истечении 15 суток, которые предназначены для его обжалования в апелляционном порядке или в день вынесения судом апелляционной инстанции определения или постановления.

В июне российский президент Владимир Путин предложил объявить амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям, совершённым в период моратория на штрафы.

4 декабря глава государства согласился с тем, что следует принять решения по амнистии некоторых категорий женщин, находящихся в местах лишения свободы за ненасильственные преступления.

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