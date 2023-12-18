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Полиция устанавливает личности угрожавших семье погибшего в Марьинке бойца

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Полицейские устанавливают личности злоумышленников, которые угрожали семье погибшего в Марьинке военнослужащего Романа Рудакова.
Полиция устанавливает личности угрожавших семье погибшего в Марьинке бойца
  • РИА Новости

«Звонки и сообщения родственникам героя СВО, живущим в Батайске, по предварительным данным, поступали с территории Украины», — сообщает МВД.

Сейчас проводится проверка, которую контролирует начальник ростовского главка генерал-лейтенант полиции Олег Агарков.

Ранее стало известно, что после того, как о подвиге 22-летнего бойца из Батайска рассказали СМИ, его родителям, брату и сестре стали угрожать расправой. Звонки и письма поступают в том числе с украинских номеров.

Все близкие Романа вынуждены были сменить номера телефонов.

Российские бойцы во время зачистки города Марьинки в ДНР от украинских боевиков обнаружили последнее послание солдата ВС России Романа Рудакова из Батайска, в котором он попросил позаботиться о его родных.

При зачистке Марьинки в ДНР было найдено последнее послание Романа, в котором он написал: «Кто меня найдёт, позаботьтесь о моих матери, сестре и брате».

Рядом было девять тел — по предварительным данным, российская штурмовая группа попала в засаду и окружение.

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