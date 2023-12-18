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RT: семья погибшего в Марьинке солдата просит полицию защитить их от угроз

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Семья погибшего в Марьинке солдата Романа Рудакова обратилась в полицию с просьбой защитить их от угроз, сообщил источник RT.
RT: семья погибшего в Марьинке солдата просит полицию защитить их от угроз
  • РИА Новости

По его словам, после того, как о подвиге 22-летнего бойца из Батайска рассказали СМИ, его родителям, брату и сестре стали угрожать расправой. Звонки и письма поступают в том числе с украинских номеров.

Все близкие Романа вынуждены были сменить номера телефонов, отметил собеседник.

Ранее стало известно, что российские бойцы во время зачистки города Марьинки в ДНР от украинских боевиков обнаружили последнее послание солдата ВС России Романа Рудакова из Батайска, в котором он попросил позаботиться о его родных.

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