В Приморье перед судом предстанут обвиняемые в интернет-мошенничестве

В Приморском крае перед судом предстанут шестеро обвиняемых в мошенничестве. Они продавали несуществующий товар через объявления в интернете.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на региональную прокуратуру.

Установлено, что в феврале — ноябре 2021 года фигуранты размещали на сайтах объявления о продаже бывших в употреблении металлических грузовых контейнеров, которых фактически у них не было. Жертвам они направляли договоры купли-продажи и счета-фактуры.

От действий злоумышленников пострадали 22 человека. Общий ущерб превысил 2,8 млн рублей. Уголовное дело будет рассматривать Уссурийский районный суд.

Ранее сообщалось, что Индустриальный районный суд Ижевска избрал меру пресечения для четырёх жителей Удмуртии, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере.