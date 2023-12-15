Четырёх жителей Удмуртии обвинили в мошенничестве на 63 млн рублей

Индустриальный районный суд Ижевска избрал меру пресечения для четырёх жителей Удмуртии, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере.

Об этом информирует izhlife.ru со ссылкой на объединённую пресс-службу судейского сообщества республики.

По версии следствия, в 2014—2026 годах фигуранты обещали потерпевшим высокий доход от участия в торгах на одной из площадок. Никаких дивидендов жертвы не получили.

В общей сложности у 113 потерпевших похищено более 63 млн рублей.

Троих обвиняемых отправили под арест на два месяца, на четвёртого наложили ряд запретов на тот же период времени, передаёт izh.kp.ru.

Ранее сообщалось, что мошенники под видом сотрудников Росфинмониторинга обманули жительницу Ульяновска.