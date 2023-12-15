RT в Telegram
Подпишись

Четырёх жителей Удмуртии обвинили в мошенничестве на 63 млн рублей

Короткая ссылка
Индустриальный районный суд Ижевска избрал меру пресечения для четырёх жителей Удмуртии, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере.
Четырёх жителей Удмуртии обвинили в мошенничестве на 63 млн рублей
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative Photos

Об этом информирует izhlife.ru со ссылкой на объединённую пресс-службу судейского сообщества республики.

По версии следствия, в 2014—2026 годах фигуранты обещали потерпевшим высокий доход от участия в торгах на одной из площадок. Никаких дивидендов жертвы не получили.

В общей сложности у 113 потерпевших похищено более 63 млн рублей.

Троих обвиняемых отправили под арест на два месяца, на четвёртого наложили ряд запретов на тот же период времени, передаёт izh.kp.ru.

Ранее сообщалось, что мошенники под видом сотрудников Росфинмониторинга обманули жительницу Ульяновска.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить