Мошенники под видом сотрудников Росфинмониторинга обманули жительницу Ульяновска
- РИА Новости
Об этом сообщает mosaica.ru.
Жертвой злоумышленников стала жительница Заволжского района Ульяновска, с которой злоумышленники связались, представившись сотрудниками Росфинмониторинга, и сообщили о поступлении от её имени нескольких заявок на оформление кредитов.
Мошенники предложили ей самостоятельно исчерпать свой кредитный потенциал, после чего она оформила кредиты и кредитные карты на общую сумму 583 тыс. рублей, а затем перевела все средства по неизвестным реквизитам.
Ранее руководитель отдела реагирования на угрозы ИБ экспертного центра безопасности Positive Technologies Денис Гойденко рассказал, какие психологические приёмы используют мошенники в интернете.