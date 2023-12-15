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Мошенники под видом сотрудников Росфинмониторинга обманули жительницу Ульяновска

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Пресс-служба УМВД России по Ульяновской области предупредила жителей о новой схеме, которую используют мошенники для обмана граждан.
Мошенники под видом сотрудников Росфинмониторинга обманули жительницу Ульяновска
  • РИА Новости

Об этом сообщает mosaica.ru.

Жертвой злоумышленников стала жительница Заволжского района Ульяновска, с которой злоумышленники связались, представившись сотрудниками Росфинмониторинга, и сообщили о поступлении от её имени нескольких заявок на оформление кредитов.

Мошенники предложили ей самостоятельно исчерпать свой кредитный потенциал, после чего она оформила кредиты и кредитные карты на общую сумму 583 тыс. рублей, а затем перевела все средства по неизвестным реквизитам.

Ранее руководитель отдела реагирования на угрозы ИБ экспертного центра безопасности Positive Technologies Денис Гойденко рассказал, какие психологические приёмы используют мошенники в интернете.

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