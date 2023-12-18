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В Волгоградскую область направят более 106 млн рублей на развитие малого бизнеса

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На развитие малого и среднего бизнеса в Волгоградскую область в рамках национального проекта направят более 106 млн рублей.
В Волгоградскую область направят более 106 млн рублей на развитие малого бизнеса
  • РИА Новости

Об этом сообщает АБН24.

Как отметила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова, весь бюджет нацпроекта в 2024 году составит 68 млрд рублей.

«Эти средства прежде всего будут направлены на реализацию программ поддержки по линии региональных гарантийных и государственных микрофинансовых организаций, самозанятых, начинающих и действующих предпринимателей», — сказала Илюшникова.

С 2019 года все финансовые и нефинансовые меры поддержки составили около 400 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что объём финансовой поддержки для МСП Тюменской области превысил 3 млрд рублей.

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