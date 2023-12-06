Объём финансовой поддержки для МСП Тюменской области превысил 3 млрд рублей

Заместитель генерального директора Корпорации МСП Наталья Коротченкова на брифинге в рамках открытия X бизнес-форума «День знаний» в Тюмени заявила, что Тюменская область лидирует среди прочих регионов страны по объёму поддержки малого и среднего предпринимательства.

Об этом информирует «Вслух.ру».

Регион много лет занимает лидирующие позиции по объёмам закупок у малого и среднего бизнеса, с предпринимателями тесно сотрудничают нефтегазовые компании, отметила она.

«В Тюменской области более 70 тыс. предпринимателей, более 300 тыс. заняты в малом и среднем бизнесе. Эта поддержка чувствуется со стороны региона», — заявила Коротченкова.

Она также отметила, что при участии Корпорации МСП объём финансовой поддержки предпринимателей составил более 3 млрд рублей.

Ранее министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко заявил, что в регионе за время реализации нацпроектов поддержка малых и средних предприятий (МСП) превысила 23 млрд рублей.