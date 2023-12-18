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Спасатели Подмосковья проконтролируют площадки для детских новогодних программ

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В Главном управлении МЧС России по Московской области заявили, что сотрудники ведомства взяли под контроль 2361 учреждение, где будут проводиться детские праздники.
Спасатели Подмосковья проконтролируют площадки для детских новогодних программ
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Отмечается, что на всех объектах, где будут проводиться праздничные мероприятия для детей, будут дежурить инспекторы государственной пожарной службы и пожарно-спасательных подразделений.

В настоящее время проводятся проверки домов культуры и других досуговых центров.

Ранее советник начальника ГКУ МО «Мособлпожспас», заслуженный спасатель России Игорь Томчук рассказал о наиболее частых причинах ЧП в новогодние праздники.

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