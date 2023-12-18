Спасатели Подмосковья проконтролируют площадки для детских новогодних программ

В Главном управлении МЧС России по Московской области заявили, что сотрудники ведомства взяли под контроль 2361 учреждение, где будут проводиться детские праздники.

Об этом сообщает телеканал «360».

Отмечается, что на всех объектах, где будут проводиться праздничные мероприятия для детей, будут дежурить инспекторы государственной пожарной службы и пожарно-спасательных подразделений.

В настоящее время проводятся проверки домов культуры и других досуговых центров.

Ранее советник начальника ГКУ МО «Мособлпожспас», заслуженный спасатель России Игорь Томчук рассказал о наиболее частых причинах ЧП в новогодние праздники.