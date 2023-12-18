Спасатели Подмосковья проконтролируют площадки для детских новогодних программ
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
Отмечается, что на всех объектах, где будут проводиться праздничные мероприятия для детей, будут дежурить инспекторы государственной пожарной службы и пожарно-спасательных подразделений.
В настоящее время проводятся проверки домов культуры и других досуговых центров.
Ранее советник начальника ГКУ МО «Мособлпожспас», заслуженный спасатель России Игорь Томчук рассказал о наиболее частых причинах ЧП в новогодние праздники.