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Спасатель Томчук рассказал о частых причинах ЧП в Новый год

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Советник начальника ГКУ МО «Мособлпожспас», заслуженный спасатель России Игорь Томчук рассказал о наиболее частых причинах ЧП в новогодние праздники.
Спасатель Томчук рассказал о частых причинах ЧП в Новый год
  • Gettyimages.ru
  • © Aja Koska

«В новогодние праздники основной вал обращений к спасателям и медикам связан именно с запуском петард, салютов и фейерверков», — заявил он в беседе с сайтом kp.ru.

По его словам, некоторые покупают несертифицированную пиротехнику, у которой нет даже инструкции на русском языке, и никто не знает, как это использовать. Кроме того, отметил Томчук, люди не соблюдают элементарные правила безопасности.

Ещё одной причиной происшествий спасатель назвал «безалаберное» отношение к электроприборам.

Томчук также посоветовал не выезжать на лёд водоёмов.

«Дело в том, что во многих городах есть сброс тёплых технических вод в водоёмы. Сверху лёд вроде как есть, а снизу — подтаявший, тонкий. На реках он тоже не промерзает так, как в водоёмах со стоячей водой», — уточнил он.

Ранее начальник отдела организации надзорных и профилактических работ в области пожарной безопасности Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Москве Алексей Михан напомнил о мерах безопасности, которые стоит соблюдать в Новый год на даче.

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