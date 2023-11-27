Спасатель Михан рассказал о мерах безопасности на даче в Новый год

Начальник отдела организации надзорных и профилактических работ в области пожарной безопасности Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Москве Алексей Михан напомнил о мерах безопасности, которые стоит соблюдать в Новый год на даче.

«Новый год — это ёлка, хорошее настроение и шашлыки. А как правильно жарить шашлыки на дачном участке? Кстати, необходимо напомнить, что шашлыки нельзя жарить в квартире и даже на балконе. Это неминуемый пожар. На даче нужно использовать мангал на расстоянии не менее пяти метров от здания», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, также нельзя оставлять без присмотра разведённый огонь.

Как отметил Михан, если дом летний, то нужно отключить возможные источники зажигания.

Ранее заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин в беседе с RT рассказал, какие правила стоит соблюдать в период снегопада.