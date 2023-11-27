Спасатель: носите яркую одежду со светоотражающими элементами в снегопад
- РИА Новости
По его словам, людям, которые страдают хроническими заболеваниями, стоит взять с собой необходимые медицинские препараты.
«Вдруг вы застрянете в пробке или задержится общественный транспорт», — посоветовал эксперт.
Также он отметил, что одеваться нужно по погоде: ноги должны быть сухими, руки — не мёрзнуть, голова — в тепле, необходима одежда, прикрывающая область ниже поясницы.
«Одежда должна быть яркой, чтобы автомобилисты видели вас и не было никаких последствий. Детям лучше носить светоотражающие браслеты, либо вшивать в одежду светоотражающие полоски», — подчеркнул Щетинин.
Ранее в ЦОДД посоветовали водителям быть аккуратными на подъёмах и спусках с мостов.