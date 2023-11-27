В ЦОДД посоветовали водителям быть аккуратными на подъёмах и спусках с мостов

В пресс-службе Центра организации дорожного движения правительства Москвы (ЦОДД) рассказали RT, что во второй половине дня ожидаются затруднения на МКАД, ТТК и на вылетных магистралях по направлению в область.

«По прогнозу синоптиков, сегодня в Москве до конца дня будет идти снег. Возможно образование гололедицы. Для поездок по городу рекомендуем использовать метро. Во второй половине дня ожидаем затруднения на МКАД, ТТК и на вылетных магистралях по направлению в область», — подчеркнули там.

Водителей автомобилей призывают избегать резких манёвров, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

«Особенно будьте аккуратны на подъёмах и спусках с мостов и эстакад. За обстановкой на дорогах круглосуточно следят Ситуационный центр и 30 экипажей Дорожного патруля ЦОДД», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT рассказал о погоде до конца рабочей недели.