RT в Telegram
Подпишись

Реабилитолог Смирнова назвала признаки возможного перенапряжения

Короткая ссылка
Реабилитолог Надежда Смирнова перечислила основные признаки перенапряжения организма при тренировках.
Реабилитолог Смирнова назвала признаки возможного перенапряжения
  • Gettyimages.ru

Боль, гиперемия тканей и реактивный синовит — три сигнала, которые говорят о риске перенапряжения, заявила эксперт в беседе с Life.ru.

«Синовит — это защитная реакция суставов на перегруз в виде отёка. В суставной полости накапливается жидкость, и сустав теряет функциональность. Если вы обнаружили отёк на следующий день после нагрузок, важно их снизить и положить на сустав что-то холодное. Если отёк не сходит за три дня — обратитесь к врачу», — отметила Смирнова.

Также она дала рекомендации, как избежать боли в мышцах после занятия спортом.

«В этой ситуации лучше дать частям тела, где мышцы болят, паузу для восстановления. Если вы тренируетесь, то лучше подобрать тренировки на другие части тела», — сказала реабилитолог.

Ранее врач-кардиолог больницы ЦКБ «РЖД-Медицина» на Будайской улице Анастасия Старокожева рекомендовала заниматься физическими нагрузками средней интенсивности, чтобы поддерживать здоровье сердца.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить