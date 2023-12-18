Реабилитолог Смирнова назвала признаки возможного перенапряжения
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Боль, гиперемия тканей и реактивный синовит — три сигнала, которые говорят о риске перенапряжения, заявила эксперт в беседе с Life.ru.
«Синовит — это защитная реакция суставов на перегруз в виде отёка. В суставной полости накапливается жидкость, и сустав теряет функциональность. Если вы обнаружили отёк на следующий день после нагрузок, важно их снизить и положить на сустав что-то холодное. Если отёк не сходит за три дня — обратитесь к врачу», — отметила Смирнова.
Также она дала рекомендации, как избежать боли в мышцах после занятия спортом.
«В этой ситуации лучше дать частям тела, где мышцы болят, паузу для восстановления. Если вы тренируетесь, то лучше подобрать тренировки на другие части тела», — сказала реабилитолог.
Ранее врач-кардиолог больницы ЦКБ «РЖД-Медицина» на Будайской улице Анастасия Старокожева рекомендовала заниматься физическими нагрузками средней интенсивности, чтобы поддерживать здоровье сердца.