Реабилитолог Смирнова назвала признаки возможного перенапряжения

Реабилитолог Надежда Смирнова перечислила основные признаки перенапряжения организма при тренировках.

Боль, гиперемия тканей и реактивный синовит — три сигнала, которые говорят о риске перенапряжения, заявила эксперт в беседе с Life.ru.

«Синовит — это защитная реакция суставов на перегруз в виде отёка. В суставной полости накапливается жидкость, и сустав теряет функциональность. Если вы обнаружили отёк на следующий день после нагрузок, важно их снизить и положить на сустав что-то холодное. Если отёк не сходит за три дня — обратитесь к врачу», — отметила Смирнова.

Также она дала рекомендации, как избежать боли в мышцах после занятия спортом.

«В этой ситуации лучше дать частям тела, где мышцы болят, паузу для восстановления. Если вы тренируетесь, то лучше подобрать тренировки на другие части тела», — сказала реабилитолог.

Ранее врач-кардиолог больницы ЦКБ «РЖД-Медицина» на Будайской улице Анастасия Старокожева рекомендовала заниматься физическими нагрузками средней интенсивности, чтобы поддерживать здоровье сердца.