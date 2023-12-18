Психолог Самбурский рассказал, как вежливо избежать встречи с близкими в Новый год

Клинический психолог «Клиники доктора Аникиной», автор дзен-канала «Экологичный психолог» Станислав Самбурский дал рекомендации, как вежливо отказаться от встречи с родственниками в Новый год, чтобы не обидеть их.

«Не придумывайте нелепых отговорок, а объясните реальные причины. Пожилые люди обладают жизненным опытом и интуицией, и они могут почувствовать, если вы их обманываете», — заявил эксперт в беседе с Life.ru.

Самбурский посоветовал обсудить с близкими варианты, когда и как можно встретиться.

«Например, вы приедете до или после Нового года или пригласите их к себе, а может, устроите видеозвонок в праздничный вечер. Главное, чтобы они почувствовали, что вы думаете о них и хотите поддерживать связь», — заключил психолог.

Ранее психолог Иляна Копылова рекомендовала составить реалистичный план перед Новым годом, чтобы избежать выгорания.