Психолог Самбурский рассказал, как вежливо избежать встречи с близкими в Новый год
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«Не придумывайте нелепых отговорок, а объясните реальные причины. Пожилые люди обладают жизненным опытом и интуицией, и они могут почувствовать, если вы их обманываете», — заявил эксперт в беседе с Life.ru.
Самбурский посоветовал обсудить с близкими варианты, когда и как можно встретиться.
«Например, вы приедете до или после Нового года или пригласите их к себе, а может, устроите видеозвонок в праздничный вечер. Главное, чтобы они почувствовали, что вы думаете о них и хотите поддерживать связь», — заключил психолог.
Ранее психолог Иляна Копылова рекомендовала составить реалистичный план перед Новым годом, чтобы избежать выгорания.